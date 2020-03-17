Вратарь “Миная” побреется наголо, если его команда выбьет “Динамо” в Кубке Украины

Голкипер “Миная” Андрей Попович готов изменить имидж в случае успеха своей команды в Кубке Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сделаю все, что угодно, – только бы пройти Динамо. Надо поговорить с пацанами в раздевалке – может что-то предложат. Побрить голову налысо? Договорились!, “- сказал вратарь ужгородского клуба.

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Добавим, полуфинальный поединок “Проходи” – “Динамо” запланирован на 15 апреля.