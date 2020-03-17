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Футбол

Второй клуб УПЛ ушел на карантин

Сергей СумскойНет комментариев
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Руководство полтавской «Ворсклы» приняло решение приостановить спортивно-функциональность деятельности всех команд в клубе для возможности самоизоляции в домашних условиях. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что это шаг был сделан с целью сохранения физического здоровья работников клуба и предупреждения возможности распространения коронавируса.

Отмечается, что карантин в клубе продлится до 3 апреля. Относительно возобновления работы команды сообщат дополнительно.

Напомним, на данный момент клуб занимает 9-е место в УПЛ.

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Тэги: Ворскла
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