Второй клуб УПЛ ушел на карантин

Руководство полтавской «Ворсклы» приняло решение приостановить спортивно-функциональность деятельности всех команд в клубе для возможности самоизоляции в домашних условиях. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что это шаг был сделан с целью сохранения физического здоровья работников клуба и предупреждения возможности распространения коронавируса.

Отмечается, что карантин в клубе продлится до 3 апреля. Относительно возобновления работы команды сообщат дополнительно.

Напомним, на данный момент клуб занимает 9-е место в УПЛ.