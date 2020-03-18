Бавария нацелилась на форварда Гремио

Молодой нападающий бразильского “Гремио” Пепе Косса может продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.

По информации Globo Esporte, большой интерес в услугах 23-летнего форварда проявляет мюнхенская “Бавария”, скауты которой уже давно следят за нападающим. Пока информация о переговорах между сторонами отсутствует, но чтобы не упустить игрока, который также интересен “Аяксу”, мюнхенский гранд должен действовать быстро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Пепе два гола в четырех матчах за “Гремио” во всех турнирах. Игрок регулярно вызывался в состав молодежной сборной Бразилии.