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Футбол

Бавария нацелилась на форварда Гремио

Андрей ОгородникНет комментариев
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Пепе Косса

Молодой нападающий бразильского “Гремио” Пепе Косса может продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.

По информации Globo Esporte, большой интерес в услугах 23-летнего форварда проявляет мюнхенская “Бавария”, скауты которой уже давно следят за нападающим. Пока информация о переговорах между сторонами отсутствует, но чтобы не упустить игрока, который также интересен “Аяксу”, мюнхенский гранд должен действовать быстро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Пепе два гола в четырех матчах за “Гремио” во всех турнирах. Игрок регулярно вызывался в состав молодежной сборной Бразилии.

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Тэги: БаварияГремиоПепе Косса
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