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Футбол

Девушка Роналду нарушила карантин

Сергей СумскойНет комментариев
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Джорджина Родригес, девушка форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, была уличена в нарушении карантина.

По данным Corriere dello Sport, женщину сфотографировали гуляющей по магазинам в сопровождении охраны. Это взбудоражило фанатов Криштиану, которые подумали, что девушка несерьезно относится к здоровью 35-летней звезды.

Стоит напомнить, что Роналду и Джорджина находятся на карантине в Португалии из-за того, что в Даниэле Ругани и Блеза Матюиди обнаружили коронавирус.

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Тэги: Криштиану Роналду
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