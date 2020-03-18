Девушка Роналду нарушила карантин

Джорджина Родригес, девушка форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, была уличена в нарушении карантина.

По данным Corriere dello Sport, женщину сфотографировали гуляющей по магазинам в сопровождении охраны. Это взбудоражило фанатов Криштиану, которые подумали, что девушка несерьезно относится к здоровью 35-летней звезды.

Стоит напомнить, что Роналду и Джорджина находятся на карантине в Португалии из-за того, что в Даниэле Ругани и Блеза Матюиди обнаружили коронавирус.