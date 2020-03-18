Среда, 18 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЭдуард Соболь в тройке лучших игроков чемпионата Бельгии
Футбол

Эдуард Соболь в тройке лучших игроков чемпионата Бельгии

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Эдуард Соболь

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь проводит один из лучших своих сезонов в карьере.

По данным авторитетного аналитического портала InStat, 24-летний защитник вошел в тройку лучших игроков чемпионата Бельгии. Украинский футболист имеет показатель 298 баллов, уступая по этому показателю лишь полузащитнику «Гента» Вадису Оджиджа-Офоэ, а также одноклубнику Крепену Диатта (305).

Напомним, Эдуард Соболь выступает в составе “Брюгге” на правах аренды. В нынешнем сезоне в активе игрока 26 матчей в чемпионате Бельгии и три результативные передачи.

загрузка...
Тэги: БрюггеглавноеЭдуард Соболь
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 − 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Голкипер “Шахтера” махнул” на Бали (ФОТО)

Официально. УАФ приостановила все футбольные соревнования в Украине

Михайличенко: Скрипник очень хороший тренер

Стало известно, когда сборная Украины может сыграть товарищеские матчи с Францией и Польшей

Маркевич о перенсення Евро: Это может пойти на пользу сборной Украины

Закрыть