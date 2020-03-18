Эдуард Соболь в тройке лучших игроков чемпионата Бельгии

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь проводит один из лучших своих сезонов в карьере.

По данным авторитетного аналитического портала InStat, 24-летний защитник вошел в тройку лучших игроков чемпионата Бельгии. Украинский футболист имеет показатель 298 баллов, уступая по этому показателю лишь полузащитнику «Гента» Вадису Оджиджа-Офоэ, а также одноклубнику Крепену Диатта (305).

Напомним, Эдуард Соболь выступает в составе “Брюгге” на правах аренды. В нынешнем сезоне в активе игрока 26 матчей в чемпионате Бельгии и три результативные передачи.