Экс-капитан “Динамо” сказал, почему сорвался его трансфер в “Чикаго Файр”

Экс-хавбек сборной Украины и “Динамо” Олег Гусев рассказал, как в свое время мог перейти в американский клуб “Чикаго Файр”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Вариант с американским “Чикаго Файр” сорвался по причинам, которые не зависели от Евро. Вот туда я бы поехал в любом случае, более того, соглашался на весьма скромные условия контракта.

Однако они “ездили по ушам” месяца четыре, а потом, в мае 2017-го, развели руками – извини, ничего с твоим контрактом не получилось, у нас здесь своя специфика, “потолок зарплат” и прочее. Поэтому летом мне было над чем подумать – что в 16-м, что через год! Но в жизни думать вообще полезно”, – сказал Гусев.

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Добавим, после завершения профессиональной карьеры Гусев начал работу тренером в молодежной команде “Динамо”