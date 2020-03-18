Евгений Хачериди – самый дорогой игрок чемпионата Беларуси

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt, накануне старта нового сезона чемпионата Беларуси обновил стоимость игроков Высшей лиги местного чемпионата.

Самым дорогостоящим игроком стал бывший защитник киевского “Динамо” и сборной Украины Евгений Хачериди, который осенью перешел в “Динамо-Брест”, также в тройку самых ценных игроков попал его партнер по команде, экс-капитан молодежной сборной Украины Александр Нойок.

Интересно, что бывшая звезда чемпионата Украины Артем Милевский, который также выступает в составе “Динамо-Брест” был оценен всего лишь в 100 тысяч евро, в феврале 2010 года он оценивался в 11 миллионов евро.