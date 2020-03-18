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Интер желает заполучить Артура

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артур

Миланский “Интер”, в свете вероятного ухода в каталонскую “Барселону” одного из лидеров команды Лаутаро Мартинеса, пытается выжать из сделки максимум.

Как сообщалось ранее, “нерадзурри” оценили аргентинского таланта в 150 миллионов евро, что каталонскому гранду не под силу. Сине-гранатовые намерены часть суммы погасить правами на игроков.

По информации Sport.es, главный тренер Антонио Конте желает заполучить в свои ряды бразильского таланта “Барселоны” Артура, на счету которого в нынешнем сезоне 16 матчей, три гола и три результативные передачи.

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Тэги: АртурБарселонаИнтерЛаутаро Мартинес
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