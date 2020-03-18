Кучинский: В Латвии в магазинах все позабирали, конец света какой-то

Украинский вратарь латвийского “Тукумс-2000” Максим Кучинский рассказал о карантинные мероприятия в Латвии. Сообщает сайт EURO.com.ua

“В магазинах люди быстро съели всю гречку, весь рис, вынесли всю бумагу туалетную. Все позабирали, конец света какой-то. Правда, это никак не сказывается на работе магазинов: если что-то забрали, то в магазинах снова появляется этот продукт.

Какого-либо дефицита в Латвии нет, всего хватает. С питанием нет проблем, но кафе и рестораны закрыты на неизвестный период”, – сказал Кучинский.