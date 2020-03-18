Среда, 18 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКучинский: В Латвии в магазинах все позабирали, конец света какой-то
Футбол

Кучинский: В Латвии в магазинах все позабирали, конец света какой-то

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинский вратарь латвийского “Тукумс-2000” Максим Кучинский рассказал о карантинные мероприятия в Латвии. Сообщает сайт EURO.com.ua

“В магазинах люди быстро съели всю гречку, весь рис, вынесли всю бумагу туалетную. Все позабирали, конец света какой-то. Правда, это никак не сказывается на работе магазинов: если что-то забрали, то в магазинах снова появляется этот продукт.

Какого-либо дефицита в Латвии нет, всего хватает. С питанием нет проблем, но кафе и рестораны закрыты на неизвестный период”, – сказал Кучинский.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Ральф Рангник
Ральфа Рангника в Милане не будет

Пепе Косса
Бавария нацелилась на форварда Гремио

Доминик Собослои
Венгерский вундеркинд Зальцбурга под прицелом ТОП-клубов Италии

Евгений Хачериди
Евгений Хачериди – самый дорогой игрок чемпионата Беларуси

Михаил Мудрык
Вундеркинд Шахтера заинтересовал Рому. Шахтер назвал цену

Закрыть