Михайличенко: Скрипник очень хороший тренер

Защитник луганской “Зари” Богдан Михайличенко высказался о наставнике своей команды Виктора Скрипника. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Он очень хороший тренер, мне нравится его структура игры. Как я уже сказал, мы играем первым номером – а это очень трудно. В каждой тренировке и игре нужно постоянно находить что-то новое, всегда стремиться к совершенствованию.

Считаю, что “Заря” находится на правильном пути и с каждым сыгранным матчем будет в игре прибавлять и прибавлять”,- сказал Михайличенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леоненко: “Заря” во всем преобладала “Шахтер”.