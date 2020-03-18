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Михайличенко: Скрипник очень хороший тренер

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник луганской “Зари” Богдан Михайличенко высказался о наставнике своей команды Виктора Скрипника. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Он очень хороший тренер, мне нравится его структура игры. Как я уже сказал, мы играем первым номером – а это очень трудно. В каждой тренировке и игре нужно постоянно находить что-то новое, всегда стремиться к совершенствованию.

Считаю, что “Заря” находится на правильном пути и с каждым сыгранным матчем будет в игре прибавлять и прибавлять”,- сказал Михайличенко.

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Источник: sportanalytic.com
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