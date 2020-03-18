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Ральфа Рангника в Милане не будет

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ральф Рангник

Известный немецкий специалист Ральф Рангник, которого в последнее время активно сватали в “Милан”, с большой долей вероятности в Серии А работать не будет.

По информации телеграм-канала Forza Milan, переговоры с тренером успехом не увенчались. Ральф Рангник предпочел сосредоточится на своей нынешней работе.

Напомним, персона Рангника стала камнем преткновения между боссами “Милана” и Звонимиром Бобаном и Паоло Мальдини. В итоге хорват уже покинул клуб, а бывший защитник находится на гране ухода.

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Тэги: БобанМиланРальф Рангник
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