Ральфа Рангника в Милане не будет

Известный немецкий специалист Ральф Рангник, которого в последнее время активно сватали в “Милан”, с большой долей вероятности в Серии А работать не будет.

По информации телеграм-канала Forza Milan, переговоры с тренером успехом не увенчались. Ральф Рангник предпочел сосредоточится на своей нынешней работе.

Напомним, персона Рангника стала камнем преткновения между боссами “Милана” и Звонимиром Бобаном и Паоло Мальдини. В итоге хорват уже покинул клуб, а бывший защитник находится на гране ухода.