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Реал готов отпустить Бейла бесплатно?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Гарет Бейл

Звезда сборной Уэльса Гарет Бейл может покинуть мадридский “Реал”, так и не реализовав свой потенциал в клубе до конца.

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, руководство “королевского клуба” готово досрочно отпустить своего игрока, в случае заинтересованности в его услугах других клуба. Контракт Бейла заканчивается летом 2022 года, но летом “Реал” готов расстаться с игроком по обоюдному согласию.

Напомним, годовой оклад Гарета Бейла составляет 17 миллионов евро, но в 14 матчах нынешнего сезона валлиец забил лишь два гола, а также сделал лишь две результативные передачи. В Мадриде игрок проводит свой седьмой сезон.

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Тэги: Гарет БэйлМЮРеал
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