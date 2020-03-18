Венгерский вундеркинд Зальцбурга под прицелом ТОП-клубов Италии

Австрийский “Зальцбург”, который в последнее время стал переходным этапом для многих нынешних звезд футбола, среди которого Эрлинг Холанд и Садио Мане, в ближайшее время может открыть путь в ТОП-футбол ещё одному своему таланту.

Как сообщает Goal.com, 19-летний талант “быков” Доминик Собослои является трансферной целью сразу трех клубов Серии А. Речь идет об “Интере”, “Милане” и “Ювентусе”, которые готовы побороться за игрока во время летнего трансферного окна.

Отметим, несмотря на юный возраст Доминик Собослои является игроком основы “Зальцбурга”, на его счету 29 матчей, четыре гола и семь результативных передач.