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Футбол

Владелец украинского клуба: У нас в колхозе нет никакого гриппа, надо играть в футбол

Евгений НикитюкНет комментариев
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Президент клуба “Ингулец” Александр Поворознюк считает, что эпидемия коронавирус не является причиной приостанавливать футбольные чемпионаты. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Надо играть в футбол. У нас в колхозе нет никакого гриппа. Играли себе в футбол, и все было нормально”, – сказал Поворознюк.

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Напомним, вчера исполком УАФ принял решение приостановить все футбольные соревнования в Украине на неопределенный срок.

Источник: sportanalytic.com
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