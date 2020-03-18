Владелец украинского клуба: У нас в колхозе нет никакого гриппа, надо играть в футбол

Президент клуба “Ингулец” Александр Поворознюк считает, что эпидемия коронавирус не является причиной приостанавливать футбольные чемпионаты. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Надо играть в футбол. У нас в колхозе нет никакого гриппа. Играли себе в футбол, и все было нормально”, – сказал Поворознюк.

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Напомним, вчера исполком УАФ принял решение приостановить все футбольные соревнования в Украине на неопределенный срок.