Вундеркинд Шахтера заинтересовал Рому. Шахтер назвал цену

Восходящая звезда донецкого “Шахтера” Михаил Мудрик может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, большой интерес к игроку проявляет римская “Рома”, главный тренер которой Паулу Фонсека знаком со способностями игрока по работе в “Шахтере”.

Сообщается, что “горняки” готовы рассмотреть вариант с продажей 19-летнего полузащитника, в клубе оценивают полузащитника в два миллиона евро. Ранее об интересе к Михаилу Мудрику сообщали со стороны “Аталанты”, в составе которой уже играет один из воспитанником “Шахтера” Руслан Малиновский.