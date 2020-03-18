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Футбол

Вундеркинд Шахтера заинтересовал Рому. Шахтер назвал цену

Андрей ОгородникНет комментариев
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Михаил Мудрык

Восходящая звезда донецкого “Шахтера” Михаил Мудрик может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, большой интерес к игроку проявляет римская “Рома”, главный тренер которой Паулу Фонсека знаком со способностями игрока по работе в “Шахтере”.

Сообщается, что “горняки” готовы рассмотреть вариант с продажей 19-летнего полузащитника, в клубе оценивают полузащитника в два миллиона евро. Ранее об интересе к Михаилу Мудрику сообщали со стороны “Аталанты”, в составе которой уже играет один из воспитанником “Шахтера” Руслан Малиновский.

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Тэги: Михаил МудрыкРомаШахтер
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