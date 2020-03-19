Бавария начала переговоры с Сане

Мюнхенская “Бавария” не оставляет попыток заполучить в свои ряды одного из лидеров английского “Манчестер Сити” Лероя Сане.

По информации Sport Bild, на прошлой неделе спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич имел встречу с представителями игрока. Лерою Сане был предложен контракт сроком на пять лет. К слову, его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Отметим, почти весь нынешний сезон Лерой Сане пропустил из-за тяжелой травмы. Ранее сообщалось, что интерес к игроку провляют также “Реал” и “ПСЖ”.