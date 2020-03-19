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Бавария начала переговоры с Сане

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лерой Сане

Мюнхенская “Бавария” не оставляет попыток заполучить в свои ряды одного из лидеров английского “Манчестер Сити” Лероя Сане.

По информации Sport Bild, на прошлой неделе спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич имел встречу с представителями игрока. Лерою Сане был предложен контракт сроком на пять лет. К слову, его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Отметим, почти весь нынешний сезон Лерой Сане пропустил из-за тяжелой травмы. Ранее сообщалось, что интерес к игроку провляют также “Реал” и “ПСЖ”.

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Тэги: БаварияЛерой СанеМС
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