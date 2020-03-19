Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Несмотря на заявления властей Турции о намерении проводить матчи местного чемпионата по футболу, невзирая на коронавирус, сегодня Министр спорта и молодёжи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу заявил о приостановке всех крупных спортивных турниров страны.

Напомним, до сегодняшнего дня единственными лига в Европе где проводились матчи были лиги Турции и Беларуси. К слову, в чемпионате Беларуси сегодня состоятся матчи первого тура.

В чемпионате Турции нынешнего сезона выступают такие известные украинские игроки, как Гармаш, Морозюк, Борячук, Гладкий и Селезнев.