Экс-игрок сборной Украины раскритиковал Усика и Алиева

Бывший полузащитник сборной Украины и ряда голландских клубов Евгений Левченко подверг резкой критике двух известных украинских спортсменов Александра Алиева и Александра Усика.

На днях оба спортсмена назвали пандемию коронавируса фейком и штучно раздутой проблемой, что очень негативно воспринялось общественностью.

“Я ума не приложу, как такие публичные люди; Алиев, Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня 2-е друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус- это фейк”.

Напомним, от коронавируса в мире за последние три месяца умерло свыше восьми тысяч людей, в том числе и двое в Украине.