Четверг, 19 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЭкс-игрок сборной Украины раскритиковал Усика и Алиева
Футбол

Экс-игрок сборной Украины раскритиковал Усика и Алиева

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Евгений Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины и ряда голландских клубов Евгений Левченко подверг резкой критике двух известных украинских спортсменов Александра Алиева и Александра Усика.

На днях оба спортсмена назвали пандемию коронавируса фейком и штучно раздутой проблемой, что очень негативно воспринялось общественностью.

“Я ума не приложу, как такие публичные люди; Алиев, Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня 2-е друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус- это фейк”.

Читайте также:  На бой с Усиком появился еще один претендент. ВИДЕО

Напомним, от коронавируса в мире за последние три месяца умерло свыше восьми тысяч людей, в том числе и двое в Украине.

загрузка...
Тэги: Александр АлиевАлександр УсикЕвгений Левченко
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Мауро Икарди
Наполи включается в борьбу за Икарди

Лерой Сане
Бавария начала переговоры с Сане

Рахим Стерлинг
МС готов платить Стерлингу 20 миллионов в год

Никита Корзун
Никита Корзун мог зимой покинуть Динамо

Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов покидает луганскую Зарю?

Закрыть