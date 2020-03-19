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Футбол

Экс-капитан “Динамо” до сих пор обижается на Фоменко

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-игрок сборной Украины Олег Гусев жалеет, что так и не смог сыграть 100 матчей за “сине-желтых”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Осадок по поводу 98 моих матчей за сборную Украины, точнее, по поводу тех двух, которых не хватило до юбилея, конечно, остался. Разумных объяснений того, что случилось я не находил и не нахожу – по всей видимости, причина в человеческих качествах сами знаете кого.

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На определенном этапе обо мне и моих интересах как игрока просто забыли – не до меня стало, потом-потом. Занозой в памяти сидит товарищеский матч против Уэльса, в котором Михаил Иванович при разрешенных семи заменах провел лишь одну. Одну, понимаете?

Если бы там проверяли молодых, я бы все понял – командная необходимость. А вышло”, – сказал Гусев.

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Источник: sportanalytic.com
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