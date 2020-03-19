МС готов платить Стерлингу 20 миллионов в год

Английский “Манчестер Сити” которой пропустит следующие два года в Лиге Чемпионов через дисквалификацию, активно работает над подписанием новых контрактов со своими лидерами.

По информации журналиста Николо Скиры, чтобы не потерять свою звезду Рахима Стерлинга руководство “горожан” готово пойти на существенное увеличение заработной платы игроку. В ближайшее время ему предложат контракт до 30 июня 2024 года с окладом 20 миллионов евро в год.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Рахима Стерлинга 24 матча в АПЛ, 11 забитых голов и две результативные передачи. Ранее сообщалось, что игроком интересуется мадридский “Реал”.