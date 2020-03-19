Четверг, 19 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМС готов платить Стерлингу 20 миллионов в год
Футбол

МС готов платить Стерлингу 20 миллионов в год

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Рахим Стерлинг

Английский “Манчестер Сити” которой пропустит следующие два года в Лиге Чемпионов через дисквалификацию, активно работает над подписанием новых контрактов со своими лидерами.

По информации журналиста Николо Скиры, чтобы не потерять свою звезду Рахима Стерлинга руководство “горожан” готово пойти на существенное увеличение заработной платы игроку. В ближайшее время ему предложат контракт до 30 июня 2024 года с окладом 20 миллионов евро в год.

Читайте также:  Зинченко помог Манчестер Сити унизить Ротерхэм

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Рахима Стерлинга 24 матча в АПЛ, 11 забитых голов и две результативные передачи. Ранее сообщалось, что игроком интересуется мадридский “Реал”.

загрузка...
Тэги: контрактМСРахим СтерлингРеал
Написать комментарий

Добавить комментарий

двенадцать − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Никита Корзун
Никита Корзун мог зимой покинуть Динамо

Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов покидает луганскую Зарю?

УПЛ
Крайний срок возобновления УПЛ – 15 мая

Иван Петряк
Петряк был против перехода в Шахтер

Маттео Гендузи
Арсенал приготовил новый контракт своему таланту

Закрыть