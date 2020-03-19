МЮ готов рассмотреть предложения по Погба

Английский “Манчестер Юнайтед” с целью оптимизации бюджета может во время летнего трансферного окна выставить на трансфер свой главный актив – Поля Погба.

Как сообщает The Sun, учитывая высокую заработную плату французского игрока, чтобы продать его, руководство “МЮ” готово приуменьшить свой финансовый аппетит снизив сумму компенсации за игрока более чем в два раза из 190 миллионов до 85 миллионов евро.

Напомним, на протяжении последних трансферных окон слухи связывают французского полузащитника с мадридским “Реалом” и туринским “Ювентусом”, но из-за высокой стоимости игрока гранды отказывались от трансфера Погба.