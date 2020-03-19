Наполи сделал запрос по трансферу лидера защиты Олимпиакоса

Нешуточная борьба обещает развернутся в ближайшее время за защитника сборной Греции и пирейского “Олимпиакоса” Константиноса Цимикаса.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, руководство “Наполи” на днях направило официальный запрос по трансферу 23-летнего защитника. “Партенопеи” предложили за переход игрока десять миллионов евро и пять миллионов евро в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне на счету Константиноса Цимикаса 37 матчей за “Олимпиакос” во всех турнирах и семь результативных передач, ранее сообщалось, что большие планы на игрока имеет миланский “Интер”, руководство которого было готово пожертвовать суммой в размере 20 миллионов евро.