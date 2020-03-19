Наполи включается в борьбу за Икарди

Нападающий миланского “Интера” Мауро Икарди, несмотря на отличный сезон в составе “ПСЖ”, где он играл на правах аренды, летом скорей всего вернется в чемпионат Италии.

Как сообщает Football Italia, учитывая конфликт игрока с руководством “Интера”, шансы заполучить форварда имеет неаполитанский “Наполи”, который летом вероятней всего потеряет своего нападающего Аркадиуша Милика.

Сообщается, что в трансфере аргентинского бомбардира заинтересован лично владелец клуба Аурелио Де Лауренис и он готов потратиться лишь бы заполучить забивного форварда в свой состав.

Отметим, выступая за “Сампдорию”, “Интер” и “ПСЖ” Мауро ИКарди забыл свыше 150 голов.