Никита Корзун мог зимой покинуть Динамо

Полузащитник сборной Беларуси и киевского “Динамо” Никита Корзун, который на правах аренды выступает во втором по силе дивизионе Португалии «Вилафранкенсе», во время зимнего трансферного окна мог покинуть “Динамо” на полноценной основе.

Об интересе к игроку сообщил его агент Алберту Машаду.

«Ко мне обращались из клубов России, Украины, Беларуси и Казахстана во время зимнего трансферного окна. Корзуну помог «Вилафранкенсе» своими хорошими выступлениями. Он хорошо адаптировался в Португалии. Все поняли, что может достичь более высокого уровня»,

В нынешнем сезоне на счету Никиты Корзуна 12 матчей во втором по силе дивизионе Португалии. Ранее он сезон провел в составе “Аль-Фатеха”.