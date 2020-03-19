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Футбол

Никита Корзун мог зимой покинуть Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Никита Корзун

Полузащитник сборной Беларуси и киевского “Динамо” Никита Корзун, который на правах аренды выступает во втором по силе дивизионе Португалии «Вилафранкенсе», во время зимнего трансферного окна мог покинуть “Динамо” на полноценной основе.

Об интересе к игроку сообщил его агент Алберту Машаду.

«Ко мне обращались из клубов России, Украины, Беларуси и Казахстана во время зимнего трансферного окна. Корзуну помог «Вилафранкенсе» своими хорошими выступлениями. Он хорошо адаптировался в Португалии. Все поняли, что может достичь более высокого уровня»,

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В нынешнем сезоне на счету Никиты Корзуна 12 матчей во втором по силе дивизионе Португалии. Ранее он сезон провел в составе “Аль-Фатеха”.

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Тэги: ВилафранкенсеДинамоНикита Корзун
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