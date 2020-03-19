Петряк был против перехода в Шахтер

Кандидат в сборную Украины Иван Петряк, который в свое время был лидеров “Зари”, не по своей воли перешел в донецкий “Шахтер”.

Бывший главный тренер луганской “Зари” Юрий Вернидуб рассказал о том, как уговаривал футболиста принять предложение гранда чемпионата Украины.

Петряк ошибся, что перешел в «Шахтер»?

– Как вам правильно сказать… Он не хотел в «Шахтер». Давайте так скажем. Жизнь заставила. Он категорически отказывался, не хотел, мне пришлось два дня уговаривать его на сборах. Просто не хотелось, чтобы парень сломал себе всю жизнь из-за этого.

Думаю, он принял правильное решение. Очень здорово, что он уже независимый человек.

Напомним, Иван Петряк проводит свой второй сезон в чемпионате Венгрии, год отыграв в “Ференцвароше”, а в нынешнем сезоне выступая за “Фехервар”.