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Футбол

Петряк был против перехода в Шахтер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Иван Петряк

Кандидат в сборную Украины Иван Петряк, который в свое время был лидеров “Зари”, не по своей воли перешел в донецкий “Шахтер”.

Бывший главный тренер луганской “Зари” Юрий Вернидуб рассказал о том, как уговаривал футболиста принять предложение гранда чемпионата Украины.

Петряк ошибся, что перешел в «Шахтер»?

– Как вам правильно сказать… Он не хотел в «Шахтер». Давайте так скажем. Жизнь заставила. Он категорически отказывался, не хотел, мне пришлось два дня уговаривать его на сборах. Просто не хотелось, чтобы парень сломал себе всю жизнь из-за этого.

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Думаю, он принял правильное решение. Очень здорово, что он уже независимый человек.

Напомним, Иван Петряк проводит свой второй сезон в чемпионате Венгрии, год отыграв в “Ференцвароше”, а в нынешнем сезоне выступая за “Фехервар”.

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Тэги: Иван ПетрякШахтерЮрий Вернидуб
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