Президент “Олимпика”: Человеческая жизнь намного важнее, чем футбол

Президент донецкого “Олимпика” Владислав Гельзин прокомментировал решение УАФ приостановить все украинские чемпионаты. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Я считаю, что это правильно. Человеческая жизнь гораздо важнее любого вида спорта, в том числе футбола.
Команда получила указание разъехаться по своим семьям на неопределенный срок – пока не поступят новости от Премьер-лиги. Тренер по физической подготовке создал футболистам индивидуальные программы”, – сказал Гельзин.
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Источник: sportanalytic.com