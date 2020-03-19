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Футбол

Президент “Олимпика”: Человеческая жизнь намного важнее, чем футбол

Евгений НикитюкНет комментариев
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Президент донецкого “Олимпика” Владислав Гельзин прокомментировал решение УАФ приостановить все украинские чемпионаты. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я считаю, что это правильно. Человеческая жизнь гораздо важнее любого вида спорта, в том числе футбола.

Команда получила указание разъехаться по своим семьям на неопределенный срок – пока не поступят новости от Премьер-лиги. Тренер по физической подготовке создал футболистам индивидуальные программы”, – сказал Гельзин.

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Источник: sportanalytic.com
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