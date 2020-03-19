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Футбол

Ракитич вернется в Севилью

Андрей ОгородникНет комментариев
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Иван Ракитич

Полузащитник каталонской “Барселоны” и сборной Хорватии Иван Ракитич после ухода из каталонского гранда намерен вернутся в состав испанской “Севильи”, где выступал до переезда в Каталонию.

По информации Calciomercato, это личное желание самого игрока, которое впрочем совпадает с планами руководства “Севильи”, которое ранее заявляло о желании подписать игрока.

Напомним, Иван Ракитич выступал в составе “Севильи” в период с 2011 по 2014 год, тогда в составе андалузского клуба игрок становился победителем Лиги Европы.

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Ранее сообщалось, что большие планы га игрока имеет миланский “Интер”.

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Тэги: БарселонаИван РакитичСевилья
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