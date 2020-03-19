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Сабо нашел причину спада в игре Зинченко

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о украинского защитника “Ман Сити” Александра Зинченко. . Сообщает сайт EURO.com.ua

“А у Зинченко свадьба на носу, вот он и перестал часто попадать в состав “Манчестер Сити”

А если серьезно, то хочется верить, что до важнейших стартов сборной Украины все наши исполнители подойдут в лучших кондициях, и мы сможем наслаждаться игрой и результатами команды Андрея Шевченко”, – сказал Сабо.

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Источник: sportanalytic.com
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