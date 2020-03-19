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Футбол

Вернидуб рассказал, бил ли он футболистов

Сергей СумскойНет комментариев
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Наставник солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб заявил, что ему никогда не доводилось бить футболистов.

По словам специалиста, и это он не будет в будущем, несмотря на все эмоции на поле.

«Никогда в жизни не поднимал руку на футболиста. Не поднимал, и, наверное, не подниму. Это эмоции, так со стороны кажется. Да, у меня бывают эмоции, могу покричать, сказать что-то неприятное.

.Остыв, всегда приду к этому человеку, протяну руку, попрошу прощения, скажу, что не сдержал эмоции», – приводит слова Вернидуба Football Hub.

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Тэги: Юрий Вернидуб
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