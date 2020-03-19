Вернидуб: Фонсека говорил много гадостей в мой адрес

Экс-тренер луганской “Зари” Юрий Вернидуб рассказал о своем конфликте с бывшим наставником “Шахтера” Паулу Фонсекою. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Не могу сказать, что я ругался. Из Паулу Фонсекою, думаю … Не знаю, он как тренер “Шахтера” должен был тоже, потому что когда задели меня. Меня же не Фонсека зацепил, меня задело именно отношение к “Заре” в одно время.

У меня лично никаких претензий. Назовите интервью, где я хоть раз сказал, что Фонсека такой-сякой и плохой. Я нигде ни разу не сказал. Он в мой адрес говорил много гадостей, я в его адрес ни разу ничего не говорил. Так кто ругался с кем?”, – сказал Вернидуб в интервью сайту FootballHub.

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