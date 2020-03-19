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Футбол

Вернидуб: Мы знали, как правильно нарушать режим

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер солигорского “Шахтера” Юрий Вернидуб признался, что в молодости нарушал спортивный режим. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Скажу честно, иногда проскакивало. Смотря какая дисциплина. Если игровая и в плане тренировок, то никогда.

Не буду лукавить, мы тогда немного крепче были, чем нынешняя молодежь, где-то нарушение присутствовало, где-то обманывали. Но знали когда это делать и в какое время”, – сказал Вернидуб.

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Источник: sportanalytic.com
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