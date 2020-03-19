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Футбол

Вернидуба звали три украинские клубы

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-тренер “Зари” Юрий Вернидуб рассказал, что после ухода из луганского клуба имел предложения от украинских клубов. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Когда работал в “Заре” от европейских клубов предложений не было. Было из Казахстана из “Кайрата”. С Украины тоже ничего не было. Все только на стадии разговоров.

Когда ушел из “Зари”, были предложения от трех клубов, которые я не хочу называть, но я сам не захотел. Не видел целесообразности идти туда и снова что-то разгребать”, – сказал Вернидуб в интервью FootballHub.

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Напомним, в итоге Вернидуб принял предложение от белорусского “Шахтера” из города Солигорск.

Источник: sportanalytic.com
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