Зинченко стал одним из лучших защитников АПЛ

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал лучшим игроком в АПЛ среди левых защитников по среднему количеству пассов за матч и их точности, передает «Команда №1».

В чемпионате Англии он в среднем отдавал 84 передачи за матч со средней точностью 91%. При этом острых пассов у него в среднем 0,92 за матч, это 23-й показатель среди левых защитников турнира.

По данным InStat, украинец 9-й на своей позиции (291 балл в среднем) среди 38 защитников, которые рассматривались в рейтинге. Рейтинг возглавил футболист лондонского «Челси» Маркос Алонсо (337).