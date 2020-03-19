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Футбол

Зинченко стал одним из лучших защитников АПЛ

Сергей СумскойНет комментариев
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Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал лучшим игроком в АПЛ среди левых защитников по среднему количеству пассов за матч и их точности, передает «Команда №1».

В чемпионате Англии он в среднем отдавал 84 передачи за матч со средней точностью 91%. При этом острых пассов у него в среднем 0,92 за матч, это 23-й показатель среди левых защитников турнира.

По данным InStat, украинец 9-й на своей позиции (291 балл в среднем) среди 38 защитников, которые рассматривались в рейтинге. Рейтинг возглавил футболист лондонского «Челси» Маркос Алонсо (337).

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Тэги: Александр ЗинченкоМанчестер Сити
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