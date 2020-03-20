Пятница, 20 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАлександрия также сделала свой вклад в борьбу против коронавируса
Футбол

Александрия также сделала свой вклад в борьбу против коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Александрия

Бронзовый призер последнего чемпионата Украины “Александрия” не осталась в стороне борьбы против коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, владелец “Александрии” выделил на борьбу с вирусом пять миллионов гривен. Три больницы Кировоградской области были оборудованы аппаратами искусственной вентиляцией легких, а также всеми необходимыми спец.средствами, которые указали врачи в качестве вещей первой необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что активно включились в противодействии пандемии “Десна”, “Колос”, а владелец “Шахтера” Ринат Ахметов и вовсе выделил на нужды больниц 300 миллионов гривен.

загрузка...
Тэги: АлександриякоронавирусСергей Кузьменко
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь + пятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Олег Кудрик
Вратарь Карпат рассказал, чем занимается во время карантина

Лунин: “Реал” обманул меня с испанским переводчиком

Лунин: Было страшно говорить с президентом “Реала”

Артур Рудько
Украинский вратарь получил признание на Кипре

Караваев нашел позитив в переносе Евро-2020

Закрыть