Александрия также сделала свой вклад в борьбу против коронавируса

Бронзовый призер последнего чемпионата Украины “Александрия” не осталась в стороне борьбы против коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, владелец “Александрии” выделил на борьбу с вирусом пять миллионов гривен. Три больницы Кировоградской области были оборудованы аппаратами искусственной вентиляцией легких, а также всеми необходимыми спец.средствами, которые указали врачи в качестве вещей первой необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что активно включились в противодействии пандемии “Десна”, “Колос”, а владелец “Шахтера” Ринат Ахметов и вовсе выделил на нужды больниц 300 миллионов гривен.