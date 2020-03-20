Барселона нацелилась на вундеркинда Ренна

Каталонская “Барселона” во время летнего трансферного окна планирует включится в борьбу за 17-летнее дарование французского “Ренна” Эдуардо Камавингу.

Как сообщает Sport.es, в лице таланта “Ренна” руководство сине-гранатовых видит нового Яя Туре и укрепление центра полузащиты на ближайший годы. Чтобы убедить “Ренн” отпустить игрока, “Барселона” готова предложить 50 миллионов евро компенсации.

Стоить отметить, что каталонский гранд не единственная команда, которая интересуется Камвингой, ранее сообщалось о желании усилится 17-летним талантом со стороны дортмундской “Боруссии” и мадридского “Реала”.