Доннарумма покинет Милан летом. Известные потенциальные сменщики вратаря

Итальянский “Милан” во время летнего трансферного окна с большой долей вероятности потерять своего ключевого исполнителя Джанлуиджи Доннарумму.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, очередная попытка руководства “россонери” договорится с вратарем по продлению контракта вновь завершилась неудачей. В связи с тем, что контракт вратаря подходит к завершению летом 2021 года, этим летом “Милан” попытается его продать.

Сообщается, что руководство клуба уже определились со сменщиком, который должен занять место Доннаруммы, речь идет о вратаре 22-летнем вратаре «Наполи» Алексе Мерете и 25-летнем голкипере «Удинезе» Хуане Муссо. Среди них клуб попытается подписать замену.