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Футбол

Экс-тренер “Зари”: Я уговаривал Петряка перейти в “Шахтер”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший наставник “Зари” Юрий Вернидуб говорит, что украинский хавбек Иван Петряк не хотел переходить в “Шахтер”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Он не хотел в “Шахтер”, но жизнь заставила. Он категорически отказывался, даже мне пришлось его 2 дня уговаривать.

Здорово, что он уже независим, уже в Венгрии”, – сказал Вернидуб в интервью FootballHub.

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Напомним, в текущем сезоне Петряк выступает за венгерский “Ферхевар”.

Источник: sportanalytic.com
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