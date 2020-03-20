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Караваев нашел позитив в переносе Евро-2020

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Динамо” и сборной Украины Александр Караваев назвал программе “ПроЄвро” сразу два плюса в этом решении УЕФА. Сообщает сайт EURO.com.ua

Первый из них в том, что за этот год в состав имеет шанс подтянуться талантливая молодежь, которая придаст сборной свежей крови.

А второй плюс – повышенная мотивация самих футболистов, ведь теперь надо целый сезон работать на максимуме, чтобы все же попасть на Евро.

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Источник: sportanalytic.com
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