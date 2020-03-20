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Футбол

Милан может подписать звезду сборной Польши

Андрей ОгородникНет комментариев
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Аркадиуш Милик

Вероятный уход Залатана Ибрагимовича из команды вынуждает руководством “Милана” искать замену шведу с прицелом на следующий сезон.

По информации Gazzetta dello Sport, приоритетным вариантом, к которому склоняются боссы “Милана” является нападающий сборной Польши и неаполитанского “Наполи” Аркадиуш Милик. Польский форвард уже известил руководство “партенопеи” о желании уйти летом, чем и намерен воспользоватся миланский клуб.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Аркадиуша Милика 22 матча в итальянской Серии А, в которых он записал на свой счет 12 результативных ударов.

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Тэги: Аркадиуш МиликМиланНаполи
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