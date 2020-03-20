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МЮ начал переговоры по переходу Лемара

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тома Лемар

Английский “Манчестер Юнайтед” во время летнего трансферного окна попытается заполучить в свои ряды полузащитника сборной Франции и мадридского “Атлетико” Тома Лемара.

Как сообщает ESPN, руководство “красных дьяволов” намерено воспользоватся желанием игрока сменить клубную прописку. Перебравшись в “Атлетико”, французский полузащитник так и не сумел стать своим в составе “матрасников”. Недостаточно количество игрового времени вынуждает игрока что-то менять.

По последним данным, на днях состоялась встреча агентов Лемара с представителями “МЮ”, стороны обсудили условия возможного сотрудничества, но пока никакой конкретики по переходу нет.

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Тэги: АтлетикоМЮТома Лемар
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