МЮ начал переговоры по переходу Лемара

Английский “Манчестер Юнайтед” во время летнего трансферного окна попытается заполучить в свои ряды полузащитника сборной Франции и мадридского “Атлетико” Тома Лемара.

Как сообщает ESPN, руководство “красных дьяволов” намерено воспользоватся желанием игрока сменить клубную прописку. Перебравшись в “Атлетико”, французский полузащитник так и не сумел стать своим в составе “матрасников”. Недостаточно количество игрового времени вынуждает игрока что-то менять.

По последним данным, на днях состоялась встреча агентов Лемара с представителями “МЮ”, стороны обсудили условия возможного сотрудничества, но пока никакой конкретики по переходу нет.