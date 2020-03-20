Наставник “Карпат”: Остановка в УПЛ всем не на руку

Главный тренер “Карпат” Роман Санжар высказался о решении УАФ приостановить украинский чемпионат. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Будем смотреть, как развивается общая ситуация. Контролировать очень сложно, будем полагаться на профессионализм каждого футболиста.

Много кто остался во Львове, тренируются там, небольшими группами приезжают на базу. Некоторые тренируются индивидуально, некоторые разъехались по домам.

Небольшая пауза была на руку. Если она затянется – это не на руку всем “, – сказал Санжар.

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Напомним, несколько дней назад исполком УАФ в связи с распространением коронавирус решил приостановить все украинские футбольные чемпионаты на неопределенный срок.