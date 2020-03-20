Пятов мог в свое время оказаться в Волыни

Легенда донецкого “Шахтера” и сборной Украины Андрей Пятов мог на заре своей карьеры оказаться в луцкой “Волыни”.

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный признался, что в свое время он пытался заманить тогда ещё вратаря полтавской “Ворсклы” в луцкий клуб, но убедить будущего вратаря сборной Украины ему не удалось.

С Пятовым у меня сложились прекрасные отношения, хотя он и никогда не играл в возглавляемой мной команде. Правда, когда-то я хотел Пятова украсть у Виктора Носова из «Ворсклы» в «Волынь». Однако он не пошел.

Напомним, сейчас “Волынь” выступает в Первой лиге чемпионата Украины.