Рафаилов: Моя отставка? Спросите у руководства “Зари”

Гендиректор луганской “Зари” Сергей Рафаилов не желает говорить о своей возможной отставке. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сейчас меня ничего не интересует. У первоисточника, вероятно, больше информации по поводу моего ухода. По этому вопросу я не даю комментариев “.

“Болельщики переживают о моем уходе? Это их проблемы, пусть переживают. Я не комментирую эту информацию. Можете спросить в Заре”, – сказал Рафаилов в комментарии для сайта Football.ua.

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Напомним, вчера в прессе появилась информация о том, что до конца этого месяца Рафаилов покинет свой пост. Причина пока неизвестна.