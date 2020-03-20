Реал не станет увольнять Зидана летом

Несмотря на слухи о возможном увольнении Зинедина Зидана с должности главного тренера мадридского “Реала”, руководство клуба не планирует кардинальных изменений.

По информации As, в связи с коронавирусом, руководство “Реала” заранее начало планировать следующий сезон клуба. По последним данным, отставка французского специалиста не рассматривается, причем, на решение боссов “королевского клуба” не повлияют итоговые результаты сезона, отмечает издание.

Напомним, в чемпионате Испании мадридский “Реал” идет на втором месте, отставая от каталонской “Барселоны” на два очка. В первом матче 1/8 финала против “Манчестер Сити” испанский гранд уступил 1:2.