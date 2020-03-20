Руслан Малиновский в ТОП-10 лучших атакующих полузащитников Серии А

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, несмотря на небольшое количество игровой практики в составе “Аталанты”, смело нынешний сезон может занести себе в актив.

По данным авторитетного аналитического портала InStat, украинский игрок занимает девятое место в рейтинге лучших атакующих полузащитников Серии А с показателем 293 балла. Всего в рейтинг включено 56 футболистов.

Лидером и соответственно лучшим полузащитником чемпионата Италии стал бывший игрок харьковского “Металлиста” Алехандро Гомес, который имеет показатель в 341 баллов по InStat Index.