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Футбол

Руслан Малиновский в ТОП-10 лучших атакующих полузащитников Серии А

Андрей ОгородникНет комментариев
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Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, несмотря на небольшое количество игровой практики в составе “Аталанты”, смело нынешний сезон может занести себе в актив.

По данным авторитетного аналитического портала InStat, украинский игрок занимает девятое место в рейтинге лучших атакующих полузащитников Серии А с показателем 293 балла. Всего в рейтинг включено 56 футболистов.

Лидером и соответственно лучшим полузащитником чемпионата Италии стал бывший игрок харьковского “Металлиста” Алехандро Гомес, который имеет показатель в 341 баллов по InStat Index.

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Тэги: АталантаглавноеРуслан Малиновский
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