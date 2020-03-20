УАФ приготовила Шевченко новый контракт

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в ближайшее время может подписать с Украинской Ассоциацией Футбола новый контракт.

Действующее соглашение специалиста заканчивается в июле этого года и Шевченко не раз заявлял о планах попробовать себя в роли клубного тренера. Тем не менее, учитывая ситуацию с переносом ЕВРО 2020 на следующий год, вероятней всего тренер продолжит контракт, чтобы руководить командой на чемпионате Европы.

По информации Игоря Цыганыка, УАФ уже сделало предложение Шевченко по новому контракту и все идет к тому, что он ответит согласием.