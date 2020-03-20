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Футбол

Украинский бомбардир рассказал, как обстоят дела с карантином в Казахстане

Андрей ОгородникНет комментариев
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Адеринсола Эсеола

Один из лучших игроков чемпионата Казахстана, украинский нападающий Адеринсола Эсеола рассказал о ситуации с коронавирусом в Казахстане.

Как и по всей Европе, местная Премьер лига была приостановлена, а все игроки были отправлены на карантин.

«На данный момент мы не тренируемся, а занимаемся по индивидуальных программах. Через несколько дней нас, возможно, соберут. Все зависит от законодательства, как все будет.

Город закрыт, все закрыто. Мы в небольшой изоляции, все на карантине. Все как в Европе: чемпионат приостановлен, а когда возобновится – неизвестно.

Все будет хорошо, не теряем надежду. Желаю всем 36,6», – сказал Эсеола в эфире Футбол ньюс.

Отметим, по состоянию на 19 марта в Казахстане было подтверждено 44 случая коронавируса.

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Тэги: Адеринсола ЭсеолаКайраткоронавирус
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