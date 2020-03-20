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Футбол

В Украине начинают транслировать чемпионат Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Чемпионат Беларуси

Известная телекомпания «Поверхность ТВ» объявила о начале трансляция матча чемпионата Беларуси по футболу, которые будет транслировать украинский канал Спорт 1.

Вчера в эфире были показаны первые два матча белорусской лиги, сегодня запланировано ещё два поединка, в том числе “Динамо-Брест”, в составе которого играют украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.

Напомним, чемпионат Беларуси единственный среди всех лиг европейских чемпионатов, который не только не был приостановлен, но и проходит со зрителями. Опасный коронавирус был подтвержден в 69 жителей Беларуси.

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Тэги: коронавирусСпорт 1Чемпионат Беларуси
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