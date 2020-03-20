Владимир Геннинсон может стать заменой Сергею Рафаилову

Бывший президент украинской Премьер лиги Владимир Геннисон в ближайшее время может вернуться в большой украинский футбол.

По информации «Футбол 24», кандидатура Геннинсона рассматривается руководством “Зари” на должность генерального директора клуба, он должен заменить Сергея Рафаилова, который покинет клуб в конце текущего месяца.

Напомним, ранее Владимир Геннинсон возглавлял Государственный концерн «Укрспортарены» который занимался реконструкцией НСК “Олимпийски” и строительством “Львов-Арены”. В 2015 году он занимал должности исполнительного директора ФФУ, а в 2016 был избран президентом УПЛ, отработав на своей должности два года.