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Футбол

Владимир Геннинсон может стать заменой Сергею Рафаилову

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Геннинсон

Бывший президент украинской Премьер лиги Владимир Геннисон в ближайшее время может вернуться в большой украинский футбол.

По информации «Футбол 24», кандидатура Геннинсона рассматривается руководством “Зари” на должность генерального директора клуба, он должен заменить Сергея Рафаилова, который покинет клуб в конце текущего месяца.

Напомним, ранее Владимир Геннинсон возглавлял Государственный концерн «Укрспортарены» который занимался реконструкцией НСК “Олимпийски” и строительством “Львов-Арены”. В 2015 году он занимал должности исполнительного директора ФФУ, а в 2016 был избран президентом УПЛ, отработав на своей должности два года.

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Тэги: Владимир ГеннинсонглавноеЗаряСергей Рафаилов
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