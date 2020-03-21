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Футбол

Агент рассказал, почему Швед провалился в “Селтике”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Футбольный агент Олег Смалійчук говорит, что не заставлял Марьяна Шведа переходить в “Селтик”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он настаивает в программе “ТаТоТаке”, что игроком кроме шотландцев интересовались также в Бельгии и в других европейских чемпионатах.

Смалійчук убежден, что Швед не заиграл в “Селтике”, потому что приглашал его Брендан Роджерс, но тренер ушел в “Лестер”. Нил Леннон же просто не видит Марьяна в составе.

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Источник: sportanalytic.com
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