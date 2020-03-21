Агент рассказал, почему Швед провалился в “Селтике”

Футбольный агент Олег Смалійчук говорит, что не заставлял Марьяна Шведа переходить в “Селтик”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он настаивает в программе “ТаТоТаке”, что игроком кроме шотландцев интересовались также в Бельгии и в других европейских чемпионатах.

Смалійчук убежден, что Швед не заиграл в “Селтике”, потому что приглашал его Брендан Роджерс, но тренер ушел в “Лестер”. Нил Леннон же просто не видит Марьяна в составе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швед наконец решил свою судьбу в “Селтике”